В Кембридже создали робота, копирующего мимику человека

В закладки

Лондон, 28 марта. Сотрудники Университета Кембриджа с 2015 года работают над созданием эмоционального робота, способного повторить любое выражение лица человека. Робот Чарльз уже умеет демонстрировать боль, отвращение, надменность.

Робот Чарльз реагирует на человеческие эмоции и повторяет их, кроме того, он может показать различные чувства по команде ученого. Сотрудники Кембриджа полагают, что «железные машины», которые могут проявлять эмоции, будут восприниматься окружающими как более дружелюбные. Тем более, что специалистам удалось научить компьютер фиксировать чужие эмоции.

«Нас интересовало, будут ли люди чаще с ним взаимодействовать, если в ответах машины станет больше эмоций? Так у нас и появился Чарльз», — пояснил профессор Робинсон, его слова приводит «Ридус».

Известно, что для имитации чувств у робота имеется 24 лицевых мотора, расположенные внутри его головы. С их помощью регулируется движение бровей, век, носогубных складок, что создает эффект реалистичности.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.