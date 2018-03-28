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Общество
День траура: Россия скорбит по погибшим в Кемерово. ФАН-ТВ
Общество
Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    День траура: Россия скорбит по погибшим в Кемерово. ФАН-ТВ

    14:55  28 Марта 2018
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    На всей территории страны приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Накануне, акции памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» прошли во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

    В Москве на Манежную площадь несут цветы. Сотни неравнодушных людей отдают память погибшим в Кемерово. Мэр столицы Сергей Собянин поручил организовать к месту на Манежной площади комфортный проход.

    На специально отведенной площадке у подножия Угловой Арсенальной башни Кремля - фотографии погибших, мягкие игрушки. Здесь, в сердце столицы, собрались москвичи и гости города почтить память детей и взрослых, погибших в сгоревшем торговом центре.

    Пришли почтить память погибших мэр Москвы Сергей Собянин, чиновники городского правительства, депутаты.

    День траура: Россия скорбит по погибшим в Кемерово. ФАН-ТВ

    Ещё один сбор в память о погибших в Кемерово – на Пушкинской площади Москвы. Граждане координируют свои действия через социальные сети. Эта акция не согласована с мэрией, но разгонять ее никто не планирует. Вся территория Пушкинской площади почти полностью заполнена людьми.

    В Петербурге горожане и представители власти почтили погибших на Дворцовой площади. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, просит всех сделать выводы из трагедии и беречь детей.

    На Марсовое поле люди также несут с собой букеты и игрушки. Кладут их около вечного огня. Кто-то пришел с плакатами, на которых требования отставки и наказания виновных чиновников.

    День траура: Россия скорбит по погибшим в Кемерово. ФАН-ТВ

    Такие митинги прошли в десятках российских городов. Первый начался днем ранее на центральной площади Кемерово. Во вторник утром в шахтерскую столицу прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства побывал на месте трагедии, затем возглавил оперативное совещание в администрации региона. После этого президент встретился с близкими пострадавших на пожаре кемеровчан и пообещал, что никто не останется безнаказанным.

    Сегодня в Кемерово прощаются с жертвами страшной трагедии – в горящей «Зимней Вишне» погибли 64 человека, большинство из которых – дети. После пожара было возбуждено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса. Пять человек задержано, кемеровский суд решает вопрос об их аресте. В самом Кемерово продолжается трехдневный траур, который был объявлен в понедельник.

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    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин; Елена Новицкая; Евгений Рудаков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #москва #петербург #траур #кемерово
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