Кадыров предложил строго наказывать за ложь о трагедии в Кемерово

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Москва, 28 марта. Глава Чечни Рамзан призвал строго наказывать тех, кто распространяет ложь о количестве жертв при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что в среду, 28 марта, Россия находится в трауре в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово. Пожар унес жизни 64 человек, среди которых 41 — дети. Однако в Сети продолжают всплывать фальсификации о том, что жертв якобы было намного больше.

«Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире, — заметил глава Чеченской Республики. — Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим».

Ранее власти Кемеровской области сообщили, что телефонный хулиган из Украины обзванивал морги после пожара в ТРК «Зимняя вишня» и рассказывал о 600–700 погибших.

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