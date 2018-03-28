МЧС начало проверку всех ТЦ с кинозалами в России

В закладки

Москва, 28 марта. Сотрудники МЧС Российской Федерации приступили к проверкам всех торгово-развлекательных центров на территории Российской Федерации, в которых есть кинозалы. Об этом в среду сообщили представители ведомства.

«По поручению генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы», — указано в заявлении пресс-службы.

В состав инспекций вошли сотрудники территориальных подразделений МЧС. Проверки продлятся до 16 апреля. Основное внимание специалисты уделят системам сигнализации и пожаротушения. Кроме того, они проверят эвакуационные выходы, средства пожаротушения, а также уровень подготовки персонала.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области унес жизни более 60 человек. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали пятерых подозреваемых.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.