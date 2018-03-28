Будет идти параллельно с АТО: в Киеве рассказали о новой операции ВСУ в Донбассе
Киев, 28 марта. Так называемая антитеррористическая операция (АТО) и новая авантюра ВСУ — операция объединенных сил (ООС) — будут идти в Донбассе параллельно, пока президент Украины Петр Порошенко не отменит первую.
Об этом рассказал спикер министерства обороны страны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
«АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа…» — приводят комментарий Гуцуляка украинские СМИ.
По словам представителя военного ведомства, в настоящее время продолжается создание отрядов ООС.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил командующим новой операции в Донбассе генерала-лейтенанта Сергея Наева. Отметим также, что, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, Киев едва ли готов к новой операции в Донбассе и не осознает возможных тяжелых последствий ООС.