Росатом сдал лицензионную документацию для строительства АЭС «Аккую» в Турции

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Москва, 28 марта. Госкорпорация Росатом успешно подготовила и сдала всю документацию, необходимую для получения лицензий на строительство в Турции новой атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

«Ждем с нетерпением лицензии, все документы сданы», — объявил Лихачев.

Церемония заливки «первого бетона» в основание станции, заменившая церемонию укладки первого камня, намечена на апрель нынешнего года. В ходе реализации проекта АЭС «Аккую» на южном побережье Турции, предполагается построить четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью в 1200 МВт электроэнергии каждый.

Стоимость проекта составляет примерно 20 млрд долларов, при этом проект реализуется по схеме «строй-владей-эксплуатируй» (BOO) — Росатом построит станцию, будет ей владеть и осуществлять эксплуатацию, продавая электроэнергию Турции. Первый блок электростанции планируется запустить в 2023 году.

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