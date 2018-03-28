Охранник сгоревшего ТРЦ в Кемерово утверждает, что кнопка тревоги не сработала

В закладки

Кемерово, 28 марта. Охранник торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Антюшин, которого обвиняют в том, что он не включил пожарную тревогу, утверждает, что он нажимал на кнопку, однако та не сработала. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в перерыве судебного заседания.

По его словам, о неполадках в системе экстренного оповещения было доложено начальству за неделю до пожара, однако никто не предпринял никаких мер.

«Нажимал, но она была неисправна. Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там. О каждой неисправности мы еще инженерам сообщаем. Еще 19 марта», — отметил Антюшин.

Как сообщает Infox.ru, в среду в Кемерово началось прощание с погибшими. Страшный пожар, который вспыхнул в ТРК «Зимняя вишня», унес жизни 64 человек. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в комнате с батутами. По другой версии, причиной возгорание стало замыкание проводки.

Отдать дань памяти жертвам трагедии также пришли москвичи. Во вторник на Манежной площади состоялась акция памяти погибших. К стенду «Кемерово! Мы с тобой!» горожане принесли с собой цветы, свечи и мягкие игрушки, сообщает «Ридус».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.