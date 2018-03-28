Самолет «Саратовских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

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Саратов, 28 марта. Самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил экстренную посадку в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре. Он летел из Саратова в Оренбург.

Инцидент произошел в 9.38 по местному времени. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, причиной посадки Як-42 стал отказ двигателя.

Отмечается, что на борту самолета находилось только семь членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Самолет был отправлен на ремонт.

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