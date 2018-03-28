Заседание Совета НАТО на уровне глав МИД состоится 27 апреля в Брюсселе

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Брюссель, 28 марта. Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседании Североатлантического совета альянса в Брюсселе 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД состоится в штаб-квартире альянса в пятницу, 27 апреля. Встречи будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить число сотрудников постоянного представительства России при НАТО в качестве меры реагирования в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Столтенберг отметил, что решение о сокращении числа сотрудников российского представительства при организации в ответ на инцидент в Солсбери не меняет политику НАТО в отношении России, передает «Ридус».

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