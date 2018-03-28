Путин: Россия не откажется от либерализации экономики

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Москва, 28 марта. Государство не намерено отказываться от либерализации экономики и создания благоприятных условий для работы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшей жизни 64 человек, и подчеркнул, что предприниматели должны обеспечивать безопасность людей.

«Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики. Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей», — сказал президент, призвав внимательнее посмотреть и после консультаций принять решение относительно правил, которых не хватает.

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