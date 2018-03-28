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Наследие «Бурана»: эксперт рассказал, как «Калашников» даст импульс изучению космоса
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    Наследие «Бурана»: эксперт рассказал, как «Калашников» даст импульс изучению космоса

    15:34  28 Марта 2018  /обновлено: 17:21  28 Марта 2018
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    Наследие «Бурана»: эксперт рассказал, как «Калашников» даст импульс изучению космоса

    Российский концерн «Калашников» выкупит у государственной корпорации «Ростех» 60% акций НПО «Молния», на мощностях которого создавался орбитальный космический корабль «Буран».

    «Вхождение НПО «Молния» в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы «Калашникова» Алексея Криворучко.

    Сделка станет выполнением закрытого поручения вице-премьера Дмитрия Рогозина «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога «Бурана». Стоимость пока не раскрывается, однако в госкорпорации уже подтвердили факт сделки и подчеркнули, что «выполнили задачу по недопущению его банкротства, поставленную президентом России Владимиром Путиным».

    МТКС "Энергия-Буран"

    Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин считает, что покупка «Калашниковым» контрольного пакета акций НПО «Молния» принесет только пользу ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

    «Здесь надо говорить не об оружейном бизнесе концерна «Калашников», а о финансовых вложениях в НПО «Молния». Просто появился новый хозяйствующий субъект, который будет прикладывать все усилия для развития многоразовых орбитальных космических аппаратов. Скорее всего, руководство концерна будет не просто финансировать «Молнию», но наймет новых, молодых и амбициозных сотрудников, которые действительно будут пытаться вновь вывести российский космос (космическую отрасль. — Прим. ФАН) в мировые лидеры. И у «Калашникова» это получится: они доказали, что могут выпускать отличную продукцию и очень хорошо ее рекламировать»,— поясняет Галкин.

    По мнению собеседника ФАН, союз двух предприятий поможет реанимировать и реализовать забытую в начале 90-х годов программу МАКС (многоцелевая авиационно-космическая система — прим. ред.). Примечательно, что проект ракетоплана создавался еще под руководством советского конструктора авиационно-космической техники Глеба Евгениевича Лозино-Лозинского, отца «Спирали» и «Бурана».

    ОСБ МАКС

    «Система МАКС предполагает, что небольшой по размерам и весу космический корабль или даже спутник будут запускаться на орбиту планеты с борта транспортного самолета. Это очень перспективное направление, которым в «Молнии» давно занимались, но из-за обрушения «бурановской» темы проект был предан забвению. Но если подумать, то такой запуск будет обходиться дешевле и, по сути, будет более эффективным. Это все наследие «Бурана», — продолжает Галкин.

    Использование небольших и дешевых ракетопланов, по словам эксперта, позволит быстрее осваивать низкую околоземную орбиту, а в перспективе — и пространство у других планет.

    Концерн "Калашников"

    «Масштабное освоение околоземной орбиты — это следующий этап развития космонавтики. Чуть позже такие системы смогут летать уже к орбитальным станциям у Луны, а в далекой перспективе переработанные и многократно модернизированные системы смогут отправляться и к более далеким планетам типа Марса и т.д.», — заключил аналитик.

    Напомним, «Энергия-Буран» — это программа советской многоразовой транспортной космической системы. Свой первый и единственный космический полет орбитальный космический корабль-ракетоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Он стал ответом СССР на аналогичную программу в США — Space Shuttle.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #космос #ростех #концерн #калашников #буран #энергия-буран #лозино-лозинский #нпо молния
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