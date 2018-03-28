Бабушка станет опекуном мальчика, потерявшего всю семью при пожаре в Кемерово

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Кемерово, 28 марта. Бабушка станет опекуном пострадавшего при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 11-летнего мальчика, который остался без родителей.

Детский омбудсмен в Кузбассе Дмитрий Кислицын рассказал, что выпрыгнувший с четвертого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Его родители и младшая сестра погибли в ТЦ.

«Одна из бабушек станет опекуном мальчика. Она сама из Кемерово. Я лично занимаюсь с ней этим вопросом, мы постоянно на связи. Проблем не будет. Она достаточно молодая, крепко стоит и уверенно держится», — сказал Кислицын.

По словам уполномоченного по правам детей, пострадавший ребенок еще не знает о гибели родных. Его бабушка получает консультации психологов, которые должны подготовить пенсионерку к разговору с выжившим ребенком. Кислицын добавил, что это сложный вопрос.

Однако при оформлении опекунства ведомство окажет необходимую поддержку. Напомним, что согласно президентскому указу, 28 марта объявлен траурным днем в память о погибших в Кемерово.

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