Звезда «Жестокого романса» Проскурин рассказал о борьбе с раком

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Москва, 28 марта. Российский актер Виктор Проскурин, известный по фильму «Жестокий романс» и «Большая перемена» рассказал в эфире ток-шоу «Судьба человека» о борьбе с раком и резкой потере веса.

Артист объяснил, почему надолго исчезал из кинематографа и что стало причиной катастрофической потери веса. Оказалось, что ранее у Виктора Проскурина врачи диагностировали рак, а затем и анорексию. Благодаря помощи друзей актер нашел хорошего врача, который помог ему оправиться после тяжелой болезни.

«Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь», – объяснил артист.

После того, как Проскурин окончательно поправился, он вернулся в кино. Актер добавил, что во время его борьбы с раком рядом находилась супруга, пишут Дни.ру.

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