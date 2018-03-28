Американский F-35 против российского Су-35

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Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сравнил тактико-технические и боевые характеристики передовых истребителей России и США.

По словам эксперта, с формальной точки зрения Су-35 и F-35 — самолеты разного поколения. Американский истребитель-бомбардировщик считается первым в мире в своем классе, принадлежащим к пятому поколению, а российский является хоть и усовершенствованным, но самолетом предыдущего поколения.

«Истребитель-бомбардировщик США разработан в полном соответствии с американской тактикой ведения боевых действий, предусматривающей минимизацию собственных потерь и использование технического превосходства. F-35 выполнен по «стелс»-технологии, имеет малую заметность и обладает РЛС с конструкцией активной фазированной антенной решетки, которую западные обозреватели считают более эффективной, чем у российских боевых самолетов», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее, отметил эксперт, в сравнении с Су-35 американский не может ощущать никакого превосходства. Дальность действия РЛС американского истребителя-бомбардировщика меньше, а возможности «стелс»-технологий, в нем использованных, преувеличены пропагандой и не дают преимущества более раннего обнаружения. В более близком бою очевидное преимущество Су-35 в сверхманевренности может дать гораздо большие шансы на успех. Кроме того, российский самолет обладает большей скоростью, что делает его еще более опасным для американского.

«Еще более проблемным представляется применение F-35 в условиях сильной ПВО и эффективной РЭБ противника, затрудняющей использование всех радиолокационных и коммуникационных возможностей самолета. Поэтому можно утверждать, что Су-35 в реальных боевых условиях, несмотря на формальную принадлежность к прошлому поколению, ни в чем уступает американскому истребителю и превосходит его практически по всем параметрам, кроме боевых возможностей в отношении наземных целей. При этом в условиях проблем с производством F-22 именно на F-35 США будут вынуждены делать ставку, несмотря на то, что по своим характеристикам этот истребитель-бомбардировщик для завоевания господства в воздухе совершенно не подходит, в отличие от Су-35», — резюмировал Сергей Простаков.

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