МЧС России в начале мая проведет правительственную комиссию по детскому отдыху

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Москва, 28 марта. В начале мая МЧС России проведет правительственную комиссию в преддверии сезона детского оздоровительного отдыха. Об этом рассказала заместитель директора департамента кадровой политики министерства Татьяна Поплавская.

На заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой она отметила, что в конце апреля по этому вопросу состоится коллегия. Поплавская добавила, что также вопрос оздоровительного отдыха детей будут обсуждать в мае на правительственной комиссии.

Поплавская пригласила Кузнецову принять участие в мероприятиях. Напомним, в пожаре, который произошел в Кемерово в воскресенье, погиб 41 ребенок. Всего жертвами пожара стали 64 человека. МЧС после этого инцидента проводит массовые проверки торговых центров в России.

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