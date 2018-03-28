Турция не будет высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

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Анкара, 28 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена принимать антироссийские меры и высылать дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«У нас нет необходимости поступать так, как это сделали другие страны-члены НАТО и ЕС. Мы не разделяем такого понятия «а давайте поступим также» в таких вопросах», — отметил он.

Ранее официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой заявил, что Анкара выступает за проведение расследования по делу Сергея Скрипаля для установления всех виновных в нападении и привлечении их к ответственности.

Аксой также подчеркнул, что Анкара решительно осуждает произошедшее в Великобритании.

Напомним, что 26 марта ряд стран Евросоюза, а также Норвегия, США, Канада и Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» в солидарность Великобритании.

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