Словакия отозвала посла из Москвы из-за «дела Скрипаля»

В закладки

Братислава, 28 марта. Дипломатическое ведомство Словакии заявило об отзыве своего посла из России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Таким образом официальная Братислава решила поддержать позицию Великобритании, которая обвинила РФ в «агрессии на британской почве»

Ранее Словакия объявила об отзыве своего посла Петера Припутена «для консультаций» в связи с создавшейся международной обстановкой.

«Правительство Словакии приняло решение об отзыве для консультаций посла республики в Москве в качестве дальнейшего шага в данном вопросе [«деле Скрипаля»]. Посол из РФ отзывается впервые за последние 20 лет», — заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Ранее, отметим, СМИ опубликовали подготовленную в Лондоне презентацию о «российской агрессии», которая стала поводом для массового выдворения российских дипломатов из стран Европы и Соединенных Штатов. Никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей так и не было представлено.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.