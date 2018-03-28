Матвиенко отреагировала на высылку российских дипломатов

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Москва, 28 марта. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не исключает появление антироссийских акций после обвинений РФ в причастности к инциденту в Солсбери.

«Это продуманная провокация, попытка давления на Россию», — заявила Матвиенко, комментируя действия западных стран по «делу Скрипаля».

Она также назвала антироссийской акцией высылку российских дипломатов, отметив, что в будущем Москвы будет готова к подобным шагам со стороны Запада.

Напомним, что в понедельник 16 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия и Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Кроме того, НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

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