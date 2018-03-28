Совладелец сгоревшего в Кемерово ТРЦ вернется в Россию

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Москва, 28 марта. Совладелец сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов намерен вернуться в Россию. Об этом в среду сообщила принадлежащая ему компания «Кондитерус Ком».

«Денис планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются», — пояснил РИА Новости представитель фирмы.

Согласно предварительной информации, Штенгелов в настоящее время находится в Австралии. Как сообщает Infox.ru, в Кемерово в среду началось прощание с погибшими во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате возгорания, которое произошло в минувшее воскресенье, в Кемерово погибли 64 человека. Согласно одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой. По другой версии — произошло замыкание проводки. При этом пожарная сигнализация была отключена.

Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, а премьер-министр Дмитрий Медведев призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование этой трагедии.

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