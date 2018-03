Эффективность российской разведки в случае войны встревожила американские СМИ

В закладки

Американские СМИ встревожили возможности и эффективность российской разведки. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia Just Revealed How It Will Fight the Wars of the Future (And Its Shocking)» («Россия разрабатывает новые возможности дальней разведки для нанесения точных ударов на большие расстояния»), опубликованной изданием The National Interest.

По мнению России, успех войны заключается в сочетании современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических систем с крылатыми ракетами нового поколения и другими видами оружия дальнего действия. Но будущие войны, помимо традиционной военной силы, будут также включать в себя экономические, политические и информационные компоненты.

«Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — заявил в интервью ТАСС начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов.

Чтобы вести войну нового типа, России придется интегрировать возможности ведения разведки с высокоточным ударным оружием дальнего действия.

«В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательные, ударные и разведывательные огневые контуры, осуществляется интеграция разведывательных информационно-управляющих систем с системами вооружения, — сказал Герасимов. — Ведется работа по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы, которая должна привести к 2-2.5-кратному снижению временных параметров цикла решения задачи от разведки до поражения цели с точностью, в 1,5-2 раза превышающей текущую точность поражения, это позволит расширить возможности по созданию высокоточного оружия».

Для достижения своих целей России придется инвестировать средства в новые беспилотные летательные аппараты, которые смогут выживать в условиях ожесточенного боя в воздушном пространстве. Но наряду с этими новыми системами России потребуются также и новые системы командования и управления, а также способы автоматической обработки и анализа собранных данных.

«Осуществляется разработка современных средств боевого управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Новое развитие получила система моделирования вооруженных сил, — сказал Герасимов. — Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий возрастает за счет внедрения единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене, разработка которой завершена в прошлом году. В этом году начинаются поставки ее комплектов в мотострелковые и танковые соединения и воинские части».

Так что западные аналитики могут сделать вывод, что Россия все больше сосредотачивается на возможностях ведения разведки на дальних расстояниях.

«Главное, что мы вынесли для себя, это то, что Россия, наконец, открыто признает важность и незаменимость беспилотных систем в будущих конфликтах, — заявил в интервью The National Interest исследователь Центра военно-морского анализа Сэм Бендетт. — Герасимов также признает, что такие БАС (беспилотные авиационные системы) являются ключевыми для будущих военных действий. Он говорит, что будущие войны будут включать в себя не только военную, но и экономическую, политическую и дипломатическую составляющие. Поэтому Россия должна иметь высокотехнологичное оружие для ведения таких войн».

Однако США и НАТО опасаются, что если Россия реализует свое видение, она будет иметь возможность нанести точный и уверенный удар по территории Североатлантического Союза. Это означает, что российская армия сможет наносить удары по таким объектам инфраструктуры, как авиабазы, расположенные далеко от границ альянса.

«США должны быть готовы противодействовать широкому спектру БАС и космических активов. Не говоря уже о противодействии потенциальной возможности нанесения глубокого удара с помощью российского оружия, которое в настоящее время находятся в разработке», — добавил Бендетт.

