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Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом
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    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    16:30  28 Марта 2018
    9932

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    Сирия, 28 марта. «Джейш аль-Ислам» продолжает оказывать ожесточенное сопротивление САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом, жители Алеппо вышли на митинг против вмешательства США в сирийский конфликт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: призывают «Джейш аль-Ислам» к переговорам в Думе, задержали грузовики с ядовитым газом в Идлибе, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Ан-Нусре» в Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: продолжает оказывать сопротивление САА в Думе.

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    «Джейш аль-Ислам» продолжает оказывать ожесточенное сопротивление Сирийской арабской армии (САА) в городе Дума. О боестолкновениях пишут местные источники.

    Одновременно с этим информационное агентство Al-Masdar News передает, что представители Сирийской арабской армии (САА), а также специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные проправительственной стороной условия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг против вмешательства США в сирийский конфликт, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что аналогичная акция протеста прошла в Манбидже.

    В западной части региона продолжается противостояние между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре столкновений по-прежнему находятся населенные пункты Маклабис и Дарат Изза. Отмечается, что «Тахрир Сурия» несет значительные потери в живой силе.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    ВКС РФ совместно в ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселения Джиср аш-Шугур на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    В провинции Идлиб задержано два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом, передает SMM Syria. По сведениям информационного агентства, автомобили двигались в направлении позиций сторонников «Ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе Аз-Закят на севере провинции Хама. О столкновениях пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Также перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками продолжаются в окрестностях деревни Аль-Жанабра.

    Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам исламистов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 на окраине населенного пункта Ас-Саяд в этой же части региона.

    Ирак

    Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

    Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что в провинции Анбар был задержан высокопоставленный главарь «Исламского государства»1 и его помощник.

    Позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на границе между Ираком и Сирией подверглись атаке ВС Турции, пишет Iraqi News. Курды понесли значительные потери в живой силе. После очередного обстрела командиры курдских отрядов ополчения передали контроль над одним из КПП вооруженным силам Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #ирак #рпк #идлиб #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #джебхат ан- нусра #анбар #джебхат тахрир сурия
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