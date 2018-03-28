Сирия новости 28 марта 16.30: «Джейш аль-Ислам» продолжает противостоять САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом

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Сирия, 28 марта. «Джейш аль-Ислам» продолжает оказывать ожесточенное сопротивление САА в Думе, в Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом, жители Алеппо вышли на митинг против вмешательства США в сирийский конфликт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: призывают «Джейш аль-Ислам» к переговорам в Думе, задержали грузовики с ядовитым газом в Идлибе, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Ан-Нусре» в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: продолжает оказывать сопротивление САА в Думе.

Провинция Дамаск

«Джейш аль-Ислам» продолжает оказывать ожесточенное сопротивление Сирийской арабской армии (САА) в городе Дума. О боестолкновениях пишут местные источники.

Одновременно с этим информационное агентство Al-Masdar News передает, что представители Сирийской арабской армии (САА), а также специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные проправительственной стороной условия.

Провинция Алеппо

Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг против вмешательства США в сирийский конфликт, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что аналогичная акция протеста прошла в Манбидже.

В западной части региона продолжается противостояние между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре столкновений по-прежнему находятся населенные пункты Маклабис и Дарат Изза. Отмечается, что «Тахрир Сурия» несет значительные потери в живой силе.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно в ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселения Джиср аш-Шугур на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В провинции Идлиб задержано два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом, передает SMM Syria. По сведениям информационного агентства, автомобили двигались в направлении позиций сторонников «Ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе Аз-Закят на севере провинции Хама. О столкновениях пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Также перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками продолжаются в окрестностях деревни Аль-Жанабра.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам исламистов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 на окраине населенного пункта Ас-Саяд в этой же части региона.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что в провинции Анбар был задержан высокопоставленный главарь «Исламского государства»1 и его помощник.

Позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на границе между Ираком и Сирией подверглись атаке ВС Турции, пишет Iraqi News. Курды понесли значительные потери в живой силе. После очередного обстрела командиры курдских отрядов ополчения передали контроль над одним из КПП вооруженным силам Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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