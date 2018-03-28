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Рано или поздно должно лопнуть терпение: эксперт об ответе России на высылку дипломатов из Украины
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    Рано или поздно должно лопнуть терпение: эксперт об ответе России на высылку дипломатов из Украины

    14:50  28 Марта 2018
    6146

    Рано или поздно должно лопнуть терпение: эксперт об ответе России на высылку дипломатов из Украины

    Действия Киева по высылке российских дипломатов, которые срежиссированы Западом, создают негативный фон для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, говорится в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Следует также отметить, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках «нормандского формата» (в него входят РФ, Украина, ФРГ, Франция. — Прим. ФАН)», — говорится в тексте сообщения.

    Рано или поздно должно лопнуть терпение: эксперт об ответе России на высылку дипломатов из Украины

    Отмечается, что Украина хочет проявить «солидарность» с русофобской провокацией, которая была развязана Лондоном в связи с «делом Скрипаля». При этом последнее не имеет никакого отношения к Киеву.

    «Западный флешмоб»

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН высылку Украиной российских дипломатов.

    «Поведение Украины в этой ситуации — абсолютно абсурдное. Буквально в воскресенье они говорили, что не пойдут на высылку дипломатов, мотивируя это тем, что такой шаг и неизбежный ответ Москвы приведет к осложнениям в наших дипломатических отношениях, которые у нас и так сведены практически к нулю. А на следующий день становится известно, что они присоединяются к «западному флешмобу».

    Не думаю, что тут та же ситуация, что с Францией и Германией, на которых конкретно давили все это время. На Украину в этих делах давить не надо, она и сама рада присоединиться к любой антироссийской кампании, причем без приглашения. Это такая физиологическая естественная потребность мосек — периодически лаять на слона. Причем в Киеве решили показать, что «евроатлантическая солидарность» с Западом, куда ее упорно не пускают, для них превыше всего. И если другие страны старались присоединяться к кампании чисто символически, высылая одного-двух дипломатов, то Киев решил выслать сразу 13, уступив в этом разве что Америке и Британии. Он бы и больше выслал, но это бы уже означало закрытие посольства и разрыв отношений», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Рано или поздно должно лопнуть терпение: эксперт об ответе России на высылку дипломатов из Украины

    По словам эксперта, проблема тут даже не в том, что Запад не оценит действия Украины. Проблема в том, что это действие оценит Россия, и в том, как она его оценит. Все это время Украину старались не трогать, сколь неадекватными бы ни были ее действия, старались не отвечать. Тем более что любое антироссийское действие Киева в конечном итоге вредит самому Киеву, точнее — народу Украины.

    «Им сошло с рук многое. Просто потому, что нам дипотношения с Украиной пока еще нужны, пока еще есть наши граждане, наши соотечественники там. Но вечно же так продолжаться не может. Даже не потому, что у Москвы рано или поздно должно лопнуть терпение, а потому, что Киев сам провоцирует ситуацию, когда нам абсолютно нечего будет там терять. Как это было уже с газотранспортной системой Украины, от которой Киев сам вынудил нас отказаться, и это произойдет уже совсем скоро. Остается только солидарность с народом Украины, который вроде как не виноват в том, что у них такие неадекватные власти. Но мы не можем что-либо сделать за них. Народ Украины должен сам разобраться со своими руководителями», — добавил Дмитрий Родионов.

    Впрочем, заметил эксперт, деятельность Киева пока провоцирует другие интересные последствия. Как заявил недавно экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя заявление украинского МИД о возможности выхода из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, три миллиона граждан Украины могут перейти в российское гражданство, если дойдет до разрыва дипотношений. По мнению Родионова, эти цифры еще скромные.

    «Это речь только о тех, кто официально работает в России. Это не считая нелегалов. А если Россия проявит добрую волю и облегчит получение украинцами российского гражданства, думаю, желающих на Украине будет намного больше. В прошлом году экс-министр труда и социальной политики Михаил Папиев утверждал, что 10 миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине и были вынуждены уехать на заработки за рубеж, при этом около пяти миллионов человек покинуло страну до Евромайдана, столько же — после. Пять миллионов за четыре года.

    Не удивлюсь, если эти цифры в реальности еще страшнее. Впрочем, это именно то, чего от Украины хотят новые хозяева — чтобы территория освободилась от «лишних людей», а на ней осталось лишь то количество, которое необходимо для обслуживания их, новых хозяев, собственности. 15-20 миллионов достаточно. К сожалению, все сейчас идет именно к этому, и после окончательного разрыва дипотношений, к которому Киев постепенно подталкивает своими действиями, процесс может войти в неконтролируемую и стремительную фазу», — резюмировал Дмитрий Родионов.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина
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