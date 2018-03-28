Более 6,4 тыс. боевиков с семьями вывезли из Восточной Гуты во вторник

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Москва, 28 марта. Более 6,4 тысячи боевиков и членов из семей из Восточной Гуты были вывезены по гуманитарному коридору во вторник, 27 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По организованному гуманитарному коридору 27 марта было выведено 6 432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — сообщили в ведомстве.

Всего с 24 марта в провинцию Идлиб из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте отправили 19 622 боевика группировки «Фейлак Ар-Рахман» и члена их семей.

Напомним, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Восточную Гуту за время действия гумкоридоров удалось покинуть 128 тыс. жителей.

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