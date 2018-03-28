Правительство оценило затраты на исполнение поручений Путина в 8 трлн рублей

В закладки

Москва, 28 марта. Затраты на исполнение поручений, которые были подготовлены в рамках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию России, близки к озвученным экспертами Счетной палаты цифрам. Об этом журналистам сообщил помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов.

Речь идет о необходимости потратить около восьми триллионов рублей в течение шести лет. Соответствующими расчетами занимаются представители российского правительства.

«Эта работа осуществляется, Минфин и Минэкономразвития занимаются сейчас. Я думаю, что порядок цифр близкий на шестилетие», — приводит ТАСС слова Белоусова, который прокомментировал оценки.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты уже подготовили около 70 законопроектов в рамках обеспечения реализации послания президента Владимира Путина, которое было оглашено в начале марта.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.