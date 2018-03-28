Посол Украины рассказал, когда завершится демаркация границы с Белоруссией

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Минск, 28 марта. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим сообщил, что процесс демаркации белорусско-украинской границы завершится после 2020 года.

Так, в интервью порталу tut.by Кизим сообщил о возобновлении работы комиссии по демаркации, третье заседание состоялось на днях. Дипломат отметил, что для реализации проекта привлечены иностранные партнеры, которые помогут и белорусской и украинской стороне.

Посол указал на то, что «сделать быстро это нельзя».

«Скорее всего, процесс завершится после 2020 года», — резюмировал Кизим.

В апреле прошлого года украинский президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Беларусь договорились в ближайшее время завершить демаркацию границы.

Напомним, демаркация границы началась с торжественного открытия 13 ноября 2013 года первого пограничного знака в месте схождения государственных границ Украины, Белоруссии и России

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