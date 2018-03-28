Словакия отозвала посла в РФ для консультаций по делу Скрипаля

В закладки

Братислава, 28 марта. Словакия отзывает своего посла в России для проведения консультаций, заявил глава МИД Мирослав Лайчак, пишет SME.

Власти Словакии приняли решение отозвать своего посла из России для проведения консультаций. Издание полагает, что это связано с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Россия «с высокой вероятностью» причастна к инциденту, после чего выслала 23 российский дипломата. Москва ответила высылкой того же количества британских сотрудников дипмиссий. В РФ неоднократно опровергали причастность к отравлению Скрипаля и предлагали помощь в расследовании, однако Лондон под различными предлогами отказывался передать материалы дела.

Ранее министр иностранных дел Словакии Лайчак не исключил, что его страна может выслать несколько российских дипломатов. Отметим, что США, Канада и страны ЕС в общей сложности выслали свыше 150 дипломатов РФ. Российская сторона пообещала дать пропорциональный ответ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.