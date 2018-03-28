Порошенко объявил о гибели 242 детей из-за АТО в Донбассе

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Киев, 28 марта. В ходе встречи с украинскими подростками, участвующими во всеукраинской акции «Дети объединяют Украину», президент Петр Порошенко, что за время проведения украинскими силовиками «антитеррористической операции» на Донбассе погибли более 200 детей.

«Мы должны держать свое сердце открытым. Открытым к проблемам, к боли простых людей, и особенно детей, — заявил Порошенко. — 242 ребенка погибли в Донбассе с 2014 года».

Президент Украины не преминул обвинить в гибели детей на территории Донбасса «российских агрессоров», повторив стандартные формулировки украинских властей и ни словом не упомянул детей, погибших на территории неподконтрольных Киеву народных республик Луганска и Донецка в результате артиллерийских и минометных обстрелов с украинской стороны. Ранее власти ЛНР заявляли о гибели более чем 30 детей в результате действий ВСУ, а ДНР направила в Международный уголовный суд 70 дел о гибели детей в Донбассе

Отметим, по данным ООН в результате военных действий на территории Донбасса погибли около 2,5 тысяч человек. Российские власти неоднократно отмечали, что на территории Донбасса нет российских войск; РФ не является стороной вооруженного конфликта на Украине, и дипломатическим путем добивается прекращения конфликта и достижения урегулирования между Киевом с одной и руководством ЛНР и ДНР с другой стороны.

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