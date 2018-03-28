Кемеровская администрация набирает новых сотрудников после пожара в ТЦ

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Кемерово, 28 марта. На сайте поиска работы появилось сразу несколько предложений о трудоустройстве от администрации Кемеровского муниципального района. Как передает телеканал «360», в отделе кадров подтвердили, что вакансии актуальны.

Отмечается, что все вакансии находятся в открытом доступе. Соискателям доступны 13 предложений. В администрацию ищут начальника отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, руководителя отдела спорта и молодежной политики, а также главу контрольно-ревизионного управления.

Также есть несколько свободных должностей в отделе опеки и попечительства. Как пояснили в администрации, большое количество одновременно опубликованных вакансий связано с небольшой заработной платой на этих должностях.

Напомним, при пожаре в Кемеровской области погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

Напомним, как писало URA.ru, причиной пожара в Кемерово президент РФ Владимир Путин назвал «преступную халатность и разгильдяйство».

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