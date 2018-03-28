Специалистов из Африки и Латинской Америки будут готовить в авиационном учебном центре Улан-Удэ

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Улан-Удэ, 28 марта. Иностранных техников будут готовить на авиационном заводе в Улан-Удэ. Предприятие получило новый сертификат на работу авиационного учебного центра, где будут проводиться занятия для подготовки специалистов по обслуживанию вертолетов Ми-171А2.

Ранее учебный центр оказывал образовательные услуги только по специальностям «Авиационное и радиоэлектронное оборудование» и «Вертолет и двигатель» и периодически проводил подготовку летных экипажей, теперь же в образовательную программу включена и подготовка специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-171А2.

Отметим, что преподавателями центра являются конструкторы вертолетов, а также те, кто непосредственно занимается их сборкой. Классы учебного центра оборудованы интерактивными стендами для создания полной имитации работы на вертолете.

Регулярными заказчиками услуг учебного центра в Улан-Удэ являются специалисты из Китая и Монголии. Обучение также проходили летчики и техники, представляющие страны Латинской Америки и Африки.

Напомним, центр создали в 2007 году. Десять лет назад он получил свидетельство на право проведения курсов повышения квалификации летного и инженерно-технического состава гражданской авиации.

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