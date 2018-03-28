Трамп «с нетерпением ждет встречи» с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В закладки

Вашингтон, 28 марта. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер Северной Корем Ким Чен Ын «сделает то, что правильно» для его страны и всего человечества.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, президент США его принял, отметив, что встреча должна состояться до конца мая.В свою очередь лидер КНДР согласился провести денуклеаризацию и заявил о готовности отказаться от испытаний ракет и ядерных боеголовок.

«В течение многих лет, при многих администрациях все говорили, что нет даже малейшей возможности на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. С нетерпением жду нашей встречи!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Стоит отметить, что накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай с неофициальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка за семь лет у власти. В ходе своего визита лидер Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидер двух стран заявили о готовности укреплять двусторонние отношения.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.