Экс-сотрудница кинотеатра «Зимней вишни» объяснила, почему могли быть закрыты двери во время пожара

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Кемерово, 28 марта. Бывшая сотрудница кинотеатра в сгоревшем кемеровском ТРК «Зимняя вишня» рассказала, что могло произойти в роковой день.

Женщина пожелала остаться неизвестной, так как опасается за свою судьбу и своей семьи. Она отметила, что уволилась совсем недавно: счастливое стечение обстоятельств спасло ее от ужасных событий, которые произошли 25 марта.

Экс-работница подчеркивает, что в работе ТРК было огромное количество недочетов, которые руководство скрывало или игнорировало. Все запасные выходы открывались только перед проверками. Крыша здания протекала прямо на электронные игровые автоматы. Кроме того, были несколько случаев возгорания на аттракционе с машинками. Вскоре рядом с ним разместили легковоспламеняющиеся батут и шарики.

Бывшая сотрудница отмечает, что закрывать на ключ посетителей кинозалов не было смысла. Однако, скорее всего, двери могло просто заклинить в самый неподходящий момент.

«Там какой-то замок непонятный, — приводит ее слова «Комсомольская правда». — Когда дверь закрывается, ручку, бывает, клинит, ее тяжело открыть. Ремонтники что-то подшаманили, но всегда было очень сложно выйти из второго зала. Да и в третьем заедало иногда. Второй-третий были проблематичными».

В пожаре ТРК «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, погибли 64 человека. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура.

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