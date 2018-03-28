Матвиенко в Москве возложила цветы в память погибших при пожаре в «Зимней вишне»

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Москва, 28 марта. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы в представительстве Кемеровской области в Москве в память погибших во время пожара в ТРК «Зимняя вишня».

Матвиенко в среду днем, 28 марта, приехала в представительство администрации Кемеровской области при правительстве России. Спикер Совета Федерации возложила цветы к мемориалу у фасада здания в память погибших при пожаре в Кемерово.

В эти дни москвичи и гости столицы возлагают к мемориалу цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

28 марта в стране объявлен общенациональный траур в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. В среду национальные флаги приспустили в Москве в память о жертвах пожара в Кемерово.

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