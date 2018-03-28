Белоруссия готова помочь РФ в расследовании трагедии в Кемерово

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Минск, 28 марта. Следственный комитет Белоруссии готов оказать помощь российским следователям в ходе расследования трагедии в Кемерово. Об этом заявил замглавы СК республики Алексей Волков.

На данный момент, отметил он, запросов от России о помощи в ходе расследования обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня» не поступало.

«Вместе с тем при необходимости мы готовы оказать любую помощь — от практической до методической — при рассмотрении обстоятельств этой трагедии и расследовании уголовного дела», — объявил Волков, который в среду посетил посольство России в Минске, чтобы выразить свои соболезнования.

«Каждый сотрудник Следственного комитета глубоко лично воспринял эту боль, те события, — заявил замглавы СК Белоруссии. — Мы скорбим вместе с родственниками погибших».

Напомним, российский Следственный комитет в течение минувших двух дней сделал первые выводы по расследованию обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Как установили следователи, сотрудник охранявшего здание ЧОП отключил поступивший сигнал пожарной сигнализации, что привело к гибели людей, не знавших о возгорании.

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