Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку городских ТЦ

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Владимир, 28 марта. Автобус ПАЗ загорелся днем 28 марта во Владимире, в транспортном средстве ехали представители СМИ и МЧС для проверки ТЦ на пожароопасность.

Владимирские журналисты отправились на совместный с сотрудниками МЧС по крупным ТЦ города. Местные власти приняли решение провести соответствующую проверку по пожара в Кемерово.

«Старый «пазик», на котором мы ехали, вдруг затарахтел и задымился. Салон заполнился дымом. Нас попросили покинуть салон автобуса и подождать», — рассказал журналист регионального издания Pro Города.

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. Сотрудников СМИ пересадили на другой автобус и миссия была продолжена.

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