«Опять цветочки носим»: украинского писателя осадили за циничный комментарий о трагедии в Кемерово

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Киев, 28 марта. Пользователи соцсетей на Украине возмущены заявлением писателя-националиста Александра Лирника, раскритиковавшего соотечественников за сочувствие родственникам жертв трагедии в Кемерово.

В Facebook Лирник написал, что «украинцы быстро расслабились и понесли цветы к посольству РФ».

«Забыли быстро, как все было и как начиналось. Опять цветочки к московскому посольству носим и «Старые песни о главном» на «Интере» втыкают, и в Россию на заработки ездим…» — написал Лирник.

Чудовищный цинизм националиста шокировал украинцев — писателя осадили, объяснив, насколько неуместны подобные комментарии.

«Не забыли. И не расслабились. Но дети — есть дети…» — написала Тетяня Бабинець.

«А читатель-то у писателя имеется? А так — пусть не капает слюной на клавиатуру, таким как он,и кактуса никто не принесет», — отметил пользователь с ником «Яркая Личность».

«Сколько ненависти и злобы у некоторых комментаторов. Злорадствовать, когда погибли дети — это уже совсем лютый трэш. Мне стыдно за тех, кто пишет подобные комменты, надеюсь что их среди нашего народа позорное меньшинство…» — подчеркнул другой комментатор.

«Спасибо гражданам Украины, сохранившим в себе Людей.Хочу надеяться,что таких большинство…» — выразил общее мнение еще один пользователь соцсетей.

Напомним, страшный пожар произошел в воскресенье в одном из крупнейших ТЦ города Кемерово — «Зимней вишне». Как сообщает Infox.ru, по последней информации МЧС, жертвами трагедии стали 64 человека.

В понедельник в Киеве украинцы несли цветы и игрушки к зданию посольства РФ, выражая свои соболезнования родственникам и друзьям погибших.

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