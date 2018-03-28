Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово

В закладки

Киев, 28 марта. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово.

«Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове, — сказал президент, выступая на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину». — Я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким».

По словам политика, некоторые собственники торговых и развлекательных центров на Украине пренебрегают требованиями пожарной безопасности в целях экономии.

«Призываю всех быстро проверить, установить проблемы и немедленно их устранить», — подчеркнул Порошенко.

Ранее слова сочувствия семьям погибших детей выразил и премьер Украины Владимир Гройсман.

Накануне депутат Верховной рады Вадим Новинский приехал к посольству РФ в Киеве, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Кроме того, в украинской столице местные жители несли к посольству РФ цветы и мягкие игрушки.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ начался в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, еще около 50 числятся пропавшими без вести. По факту пожара возбуждены уголовные дела.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.