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Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово
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    Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово

    13:59  28 Марта 2018
    1298

    Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово

    Киев, 28 марта. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово.

    «Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове, — сказал президент, выступая на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину». — Я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким».

    По словам политика, некоторые собственники торговых и развлекательных центров на Украине пренебрегают требованиями пожарной безопасности в целях экономии.

    «Призываю всех быстро проверить, установить проблемы и немедленно их устранить», — подчеркнул Порошенко.

    Ранее слова сочувствия семьям погибших детей выразил и премьер Украины Владимир Гройсман. 

    Накануне депутат Верховной рады Вадим Новинский приехал к посольству РФ в Киеве, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Кроме того, в украинской столице местные жители несли к посольству РФ цветы и мягкие игрушки. 

    Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ начался в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, еще около 50 числятся пропавшими без вести. По факту пожара возбуждены уголовные дела. 

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #порошенко #кемерово
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