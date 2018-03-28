Сына создателя автомата Калашникова похоронят в Ижевске

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Москва, 28 марта. Выдающийся советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников — сын легендарного создателя автомата Калашникова — Михаила Калашникова, скончался 27 марта 2018 года в возрасте 75 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Как сообщил Федеральному агентству новостей старый знакомый Калашникова, Виктор Михайлович после смерти отца «вел достаточно замкнутый образ жизни, он был нелюдим и очень много курил». По данным ФАН, похороны Виктора Максимовича Калашникова пройдут 30 марта 2018 года в Ижевске на Южном кладбище, прощание состоится в ритуальном зале «Небеса».

«27 марта ушёл из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», — сообщили в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова.

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