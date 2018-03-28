Банки спишут долги семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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Москва, 28 марта. Несколько крупных российских банков заявили о готовности списать долги тех, чьи близкие погибли или пострадали при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

О готовности списать долги РБК рассказали несколько крупных розничных банков, работающих в Кемеровской области. Простить долги по кредитам готовы в Альфа-банке, однако обращений от граждан еще не поступало. О том, что ВТБ готов простить долги банкам, заявил глава банка Андрей Костин.

Возможность списать долги появится в Хоум Кредит Банке. При этом банк самостоятельно сопоставит списки пострадавших со своей клиентской базой, документы можно не предоставлять. О такой же возможности заявили в Россельхозбанке. В Бинбанке обещают решить вопрос в индивидуальном порядке.

Напомним, в пожаре в Кемеровской области погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

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