Сестра о голодающей в СИЗО Савченко: Осунулась, но настроение боевое

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Киев, 28 марта. Объявившая голодовку в СИЗО украинский депутат Надежда Савченко за шесть дней осунулась, но сохраняет боевое настроение, заявила сестра арестованной Вера Савченко.

Сестра посетила украинского депутата в СИЗО накануне, 27 марта. По словам родственницы, Надежда Савченко голодает с 23 марта.

«Она осунулась. Но настроение боевое», — приводит слова Веры Савченко РИА Новости.

По ее мнению, дело против арестованной по подозрению в подготовке теракта сестры «развалится в суде».

Ранее депутат Надежда Савченко разместила в соцсети Facebook видеозапись, на которой она пообещала стать кандидатом в президенты Украины.

На прошлой неделе украинский суд постановил арестовать Савченко. Украинский депутат в свою очередь объявила голодовку. Ее подозревают в подготовке теракта в Веховной раде Украины.

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