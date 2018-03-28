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Кемерово, 28 марта. Экспертиза показала, что шансов потушить детский сухой бассейн в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не было. По словам источника из МЧС, возгорание занимает 1,5 секунды, а высота пламени достигает трех метров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пожарная лаборатория МЧС выясняет, где именно находился очаг возгорания при пожаре в Кемерово. Точное место будет установлено после проведения отдельной экспертизы в Санкт-Петербурге. По-прежнему не исключается версия с неисправностью электропроводки.

Как сообщил источник ФАН в МЧС, установлено, что загорелись поролоновые кубики-наполнители детского сухого бассейна. Проведенная экспертиза показала, что шансов потушить возгорание не было. Оно занимает всего 1,5 секунды при высоте пламени до 3 метров, поэтому на соответствующем видео все выглядит, как взрыв. Пламя до потолка стало быстро распространяться вокруг, добавил спикер.

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