Эксперт прокомментировал протест Японии из-за учений ВКС РФ на Курилах

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Москва, 28 марта. Официальный Токио объявил протест России из-за проведения учений ВКС РФ на территории Дальнего востока — российские истребители поколения 4++ Су-35 впервые отработали перебазирование на запасной аэродром «Буревестник», расположенный на острове Итуруп. Истребители преодолели более 2000 километров в рамках учений, и успешно сели на одном из самых южных островов Курильской гряды.

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что учения ВКС РФ «приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях, что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов».

Как отмечает эксперт ИА Regnum, протесты японской стороны России следовало бы отмести «как незаконные и надуманные» — российское правительство имеет полное право по своему усмотрению решать, какое вооружение и в каких количествах держать на своей территории. Минобороны РФ имеет полное право разместить свои силы на Южных Курилах, которые являются территорией РФ.

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