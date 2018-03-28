Краснодарский край на время ЧМ-2018 отменил курортный сбор

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Краснодар, 28 марта. Власти краснодарского края согласовали отмену в регионе курортного сбора на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

На заседании законодательного собрания Краснодарского края было принято решение отложить введение сбора до середины июля.

«Предлагаю поддержать инициативу губернатора (введение курортного сбора не с 1 мая, а с 16 июля — прим. ФАН)», — приводит ТАСС комментарий спикера регионального парламента Юрия Бурлачко.

Напомним, закон о курортном сборе депутаты Краснодарского края приняли в ноябре прошлого года. Отметим также, что первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут одиннадцать городов РФ.

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