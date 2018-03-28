Черногория вышлет одного российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

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Подгорица, 28 марта. Власти Черногории объявили о решении выслать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства, российскому дипломату необходимо покинуть страну в течение недели

Напомним, ранее решение о высылке российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, США, Канада, Исландия, Норвегия, Албания, Украина. Оно связано отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта в британском городе Солсбери. Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил меры против России из-за «дела Скрипаля».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отреагировала на высылку российских дипломатов из стран ЕС.

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