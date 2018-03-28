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Военный эксперт раскрыл смысл присутствия американских Patriot в Польше
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    Военный эксперт раскрыл смысл присутствия американских Patriot в Польше

    14:20  28 Марта 2018  /обновлено: 14:55  28 Марта 2018
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    Военный эксперт раскрыл смысл присутствия американских Patriot в Польше

    В Варшаве подписан контракт о поставке Польше американских систем противоракетной обороны MIM-104 Patriot. С польской стороны документ подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

    Как сообщает агентство РИА Новости, первая партия ЗРК будет включать в себя 16 пусковых установок, четыре РЛС и комплект из 208 противоракет. Поставки, как ожидается, начнутся в 2022 году. Ранее Варшава не раз заявляла, что системы ПРО будут размещены вблизи российских границ.

    «После обращения Владимира Путина к Федеральному собранию стало ясно, что американская система противоракетной обороны будет бесполезной против российских гиперзвуковых ракет, планирующих боевых блоков и ракет с ядерной силовой установкой. Возникает вопрос — зачем Польше бесполезные ЗРК Patriot? Во-первых, такую махину, как ВПК США, просто так не остановишь, во-вторых, Patriot им пока нечем заменить и, в-третьих, это наступательная система», — поясняет поставку ЗРК эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Варшава

    По словам собеседника ФАН, даже не самая совершенная система противоракетной обороны выгодна и США, и Польше. К тому же соглашения о поставках прорабатываются довольно долго, на это уходит много сил и средств.

    Есть и еще одна веская причина для присутствия американских комплексов в Польше: Patriot ждут своего «часа Х», когда из якобы оборонительных они трансформируются в наступательные системы. 

    «Там все уже проплачено, тем более ПРО выгодна по многим политическим и дипломатическим вопросам: задействована территория государства, Польша согласилась с размещением комплексов. Я не раз говорил, что элементы ПРО, особенно вынесенные к нашим границам, — это, прежде всего, боевые элементы наступательного, а не оборонительного характера. Поэтому Запад будет продолжать это делать (развивать и расширять систему ПРО — прим. ред.), но в «час X» за считанные минуты переделает «оборонительные» установки в системы наступательного характера. Так что ничего здесь удивительного нет, все у них по плану», — продолжил эксперт.

    Андрей Кошкин также отмечает, что кроме ракет система MIM-104 Patriot способна фиксировать, отслеживать и уничтожать реактивные истребители, бомбардировщики и даже беспилотные системы. Таким образом, система ЗРК остается очень опасным комплексом двойного назначения.

    Напомним, в начале июля прошлого года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке комплексов ЗРК Patriot. Подписание документа состоялось во время визита в Варшаву президента США Дональда Трампа.

    Это наступательная система: эксперт объяснил, зачем Польше американский Patriot

    MIM-104 Patriot — американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и их союзников. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы, которые используются в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. За характерный вид контейнерной пусковой установки Patriot в войсках неформально называют «мусоровозом с гидроприводом».

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #польша #москва #пентагон #вашингтон #варшава #patriot
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