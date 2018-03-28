Сирия: ФАН публикует репортаж из города Хомс, где местные жители восстанавливают парк Аль-Адавия

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Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Хомсе, где продолжается восстановление города, которое не ограничивается реконструкцией жилых кварталов, пострадавших от боевых действий, и возобновлением работы производств.

Так, например, местная молодежь, служители церкви Мар Афрам (Святого Ефрема — прим. ФАН) и Городской совет Хомса в настоящий момент пытаются вернуть городскому парку Аль-Адавия его довоенный вид.

Как рассказал корреспонденту ФАН священник церкви Мар Афрам Юханна Зукайми, Аль-Адавия расположен на стыке сразу нескольких районов города:

«Во время конфликта этот парк был брошен, и никто за ним не ухаживал. Но мы в церкви с помощью ООН пытаемся восстановить парк, особенно после того, что тут произошло. Тут много плохого произошло за время кризиса. Но сегодня в Хомсе полная безопасность, и все хорошо. Много жителей уже вернулись в свои дома. И люди, проживающие вокруг парка, нам очень помогают».

Напомним, город Хомс был одним из первых городов, где весной 2011-го года в Сирии вспыхнула так называемая «арабская весна». После захвата боевиками нескольких районов в Старом городе, в Хомсе начались ожесточенные бои, которые закончились только в мае 2104-го после полного освобождения административного центра провинции.

В настоящий момент под контролем официального Дамаска находится почти вся территория провинции Хомс, что позволяет местным властям начать восстановление пострадавших от боевых действий районов.

В январе этого года город Хомс посетил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Марк Лоукок. По итогам визита, губернатор провинции Талала Барази рассказал, что представитель ООН прибывал для оценки сложившейся гуманитарной ситуации, а также для изучения возможности предоставления помощи в медицинском секторе и сфере образования.

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