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28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»
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    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    В Кемерово проходят церемонии прощания с погибшими в ТЦ «Зимняя Вишня». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против гражданина Украины Никиты Кувикова. Правительственные войска готовят военную операцию в Восточной Гуте. Надежда Савченко опубликовала на своей странице в соцсетях предвыборный ролик. Представитель госдепартамента США назвала Россию «Чудовищем из морских глубин».
    14:10 28 Марта 2018
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    В Кемерово проходят церемонии прощания с погибшими в ТЦ «Зимняя Вишня»

    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    Сегодня в России день траура. В Кемерово начались церемонии прощания и похорон, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». В соборе Иконы Божией Матери при отпевании, верующие заполнили все внутреннее пространство храма. Горожане несли цветы, ставили свечи в память об усопших. Женщины не могли сдержать слез. Многие пришли с детьми. Погибших будут хоронить на Центральном, Южном и Трещинском кладбищах в предместьях Кемерово. Всего на сегодня запланированы похороны 15 человек, чьи тела были накануне опознаны в бюро судебно-медицинской экспертизы и переданы родственникам.

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против гражданина Украины Никиты Кувикова

    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, о возбуждение ненависти или вражды, в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов». По данным следствия, он распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

    Правительственные войска готовят военную операцию в Восточной Гуте

    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    Правительственные силы, размещенные в Восточной Гуте, готовят крупную военную операцию. Он направлена против террористической группировки, которая не соглашается покинуть город и передать его под контроль властей. Об этом сообщили официальные сирийские СМИ со ссылкой на источник в сирийской армии. Напомним, значительная часть боевиков согласилась выйти из удерживаемого анклава в рамках соглашения с правительственными силами. Однако представители незаконных вооруженных формирований «Джейш аль-Ислам» объявили, что останутся в городе Дума.

    Надежда Савченко опубликовала на своей странице в соцсетях предвыборный ролик

    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    Надежда Савченко опубликовало свой «предвыборный ролик». На видео она снимает с себя вышиванку, а затем надевает военную форму и берцы. «Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть», — отмечается в описании к видео. Напомним, на прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца по обвинению в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Защита уже подала на арест апелляционную жалобу.

    Представитель госдепартамента США назвала Россию «Чудовищем из морских глубин»

    28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

    У Госдепартамента США появилась достойная наследница Джейн Псаки. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, комментируя вероятность нового вмешательства России в выборы, заявила, что «у России длинные руки, у России много щупалец». Когда журналисты попросили объяснить её, что она имела в виду, Науэрт назвала Россию «чудовищем из морских глубин».

     

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