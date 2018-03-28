28 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Следком РФ возбудил дело против пранкера «Вольнова»

В Кемерово проходят церемонии прощания с погибшими в ТЦ «Зимняя Вишня» Сегодня в России день траура. В Кемерово начались церемонии прощания и похорон, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». В соборе Иконы Божией Матери при отпевании, верующие заполнили все внутреннее пространство храма. Горожане несли цветы, ставили свечи в память об усопших. Женщины не могли сдержать слез. Многие пришли с детьми. Погибших будут хоронить на Центральном, Южном и Трещинском кладбищах в предместьях Кемерово. Всего на сегодня запланированы похороны 15 человек, чьи тела были накануне опознаны в бюро судебно-медицинской экспертизы и переданы родственникам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против гражданина Украины Никиты Кувикова Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, о возбуждение ненависти или вражды, в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов». По данным следствия, он распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Правительственные войска готовят военную операцию в Восточной Гуте Правительственные силы, размещенные в Восточной Гуте, готовят крупную военную операцию. Он направлена против террористической группировки, которая не соглашается покинуть город и передать его под контроль властей. Об этом сообщили официальные сирийские СМИ со ссылкой на источник в сирийской армии. Напомним, значительная часть боевиков согласилась выйти из удерживаемого анклава в рамках соглашения с правительственными силами. Однако представители незаконных вооруженных формирований «Джейш аль-Ислам» объявили, что останутся в городе Дума.

Надежда Савченко опубликовала на своей странице в соцсетях предвыборный ролик Надежда Савченко опубликовало свой «предвыборный ролик». На видео она снимает с себя вышиванку, а затем надевает военную форму и берцы. «Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть», — отмечается в описании к видео. Напомним, на прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца по обвинению в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Защита уже подала на арест апелляционную жалобу.