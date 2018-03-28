РФС не зафиксировал проявлений расизма на матче Россия—Франция в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. Российский футбольный союз (РФС) опроверг обвинения в адрес отечественных болельщиков, которые якобы оскорбляли некоторых зарубежных игроков на матче Россия-Франция.

Фотограф французского издания Topmercatoco заявил ранее, что слышал расистские выкрики от русских болельщиков во время игры на стадионе «Санкт-Петербург». Однако в РФС эти обвинение опровергли. Руководитель отдела по безопасности союза Алексей Толкачев сообщил, что проявления расизма на матче 27 марта зафиксировано не было, пишет «Спорт-Экспресс».

Он акцентировал внимание на том, что при необходимости РФС готов изучить вопрос, но проявления расизма не было. Напомним, что французские СМИ сообщили об оскорблениях в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле.

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