Известный блогер удалил ролик о «300 погибших» в Кемерово и оправдался

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Москва, 28 марта. YouTube-блогер Николай Соболев, опубликовавший фейковые данные о количестве погибших в Кемерово, удалил «разоблачительное» видео. Он объяснил, что обнародовал данную информацию, так как это сделали многие издания, и отметил, что она ничем не подтверждена.

«Появилась информация, данную информацию распространяли также и семьи погибших в трагедии. Я рассказал о ней, как и многие другие издания, отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей — нельзя», — заявил Соболев.

По его словам, целью удаленного ролика было привлечение внимания к проблеме, так как он сам посещает торговые центры и переживает за себя и своих близких.

«Никаких корыстных целей, целей навести панику я ни в коем случае не преследовал, я лишь крайне эмоционально переживал ситуацию, как и люди в нашей стране. На данный момент ролик скрыт, никаких ассоциация и параллелей блогерской сообщества и пранкера Вольнова — нет. Мы презираем то, чем он занимается и ни в коем случае не поддерживаем его так называемые «шутки», — написал блогер.

Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедшего 25 марта, погибли 64 человека. Однако в соцсетях распространялась информация о сотнях погибших, которая позже была официально опровергнута. После волны осуждения блогеры, публиковавшие фейки, начали удалять свои посты. По данным СК РФ, недостоверную информацию о количестве жертв распространил украинский пранкер Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов.

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