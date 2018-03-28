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Политика
Аналитик назвал «политической чушью» планы Савченко стать кандидатом в президенты Украины
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    Аналитик назвал «политической чушью» планы Савченко стать кандидатом в президенты Украины

    13:20  28 Марта 2018
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    Аналитик назвал «политической чушью» планы Савченко стать кандидатом в президенты Украины

    Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует стать кандидатом в президенты Украины, соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Facebook.

    «Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня», — заявила Савченко.

    В настоящий момент она находится под арестом по подозрению в подготовке теракта.

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов оценил шансы Савченко стать кандидатом в президенты, отметив, что ее электоральный капитал невелик. Также он напомнил, что ранее народный депутат претендовала и на другие должности.

    «Я напомню, она хотела стать то главнокомандующим, то представителем Украины по обмену пленными, то представителем Украины в различных международных организациях, той же ПАСЕ. Конечно, все это — пустая риторика», — перечисляет эксперт.

    Аналитик назвал «политической чушью» планы Савченко стать кандидатом в президенты Украины

    Однако политическое будущее, говорит он, у Савченко может появиться.

    «Это возможно в том случае, если на нее будет выписан мандат американцев. Если в США сочтут, что Савченко может быть полезна для достижения политических целей, а они могут выражаться в давлении на Порошенко, как это делал ранее Саакашвили, то в этом случае политическое у нее будущее есть. Но на данный момент говорить об этом не приходится», — констатирует Асафов.

    Однако он подчеркнул, что в перспективе ситуация может измениться в любой момент, но зависеть это будет не от украинских граждан и не от украинской политики, которая в принципе является имитацией, а именно от желания или нежелания американцев использовать Савченко.

    Президент «Центра системного анализа и прогнозирования» политолог Ростислав Ищенко также считает, что у Надежды Савченко нет собственного политического капитала.

    Александр Асафов не исключил, что Савченко в будущем могут физически ликвидировать.

    «Но учитывая весь обвинительный пафос Луценко, те заявления, которые он сделал после того, как Савченко взяли под стражу, можно сделать вывод, что Савченко сейчас выгодна режиму Порошенко, она является сакральной жертвой и доказательством существования различных заговоров против Порошенко и украинской власти, в которых можно обвинить политических конкурентов», — рассуждает аналитик.

    Аналитик назвал «политической чушью» планы Савченко стать кандидатом в президенты Украины

    Александр Асафов напомнил, что сейчас активно обсуждается причастность Виктора Медведчука к «делу Рубана-Савченко».

    «Кроме того, Порошенко уже успел заявить, что Михаил Саакашвили точно такой же кремлевский агент, как и Надежда Савченко. Поэтому на данном этапе живой Савченко куда более выгодна, и чем больше политической чуши она плодит, тем лучше. Поскольку она сама психически не очень здоровый человек, в том положении, в котором Савченко находится сейчас, она удобна украинской власти», — заключил Асафов.

    Ростислав Ищенко также допустил, что в будущем Савченко могут ликвидировать.

    «Устранение Савченко возможно, потому что она неугодна действующей власти. Кроме того, она несколько раз заявляла, что действующая власть заказывала ее физическое устранение. Поэтому ее устранение может произойти с высокой долей вероятности оппонентами действующей власти», — резюмировал политолог.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #савченко #порошенко #луценко #политика
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