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Нет никаких «сотен свежих могил»: корреспондент ФАН передает из Кемерово
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    Нет никаких «сотен свежих могил»: корреспондент ФАН передает из Кемерово

    14:25  28 Марта 2018  /обновлено: 15:07  28 Марта 2018
    7972

    Нет никаких «сотен свежих могил»: корреспондент ФАН передает из Кемерово

    Кемерово, 28 марта. На кемеровских кладбищах нет «сотен свежих могил», слухи о которых появились в интернете вслед за слухами о 400 погибших в торговом центре «Зимняя вишня» — в этом убедился специальный корреспондент Федерального агентства новостей, побывав на городских и пригородных погостах.

    Известный ученый, директор Института демографии НИУ ВШЭ доктор экономических наук Анатолий Вишневский в интервью ФАН отметил, что в Кемерове наблюдается естественная убыль населения.

    Смертность в Кемерово составляет 128 человек в неделю, в год это — 6698 человек, свидетельствуют официальные данные Росстата за 2016 год (последние доступные данные).

    «Техногенные катастрофы обычно серьезно не влияют на статистику смертности, в отличие от крупнейших в истории природных катастроф вроде землетрясения в Спитаке или извержения Везувия, похоронившего Помпею и Геркуланум. Другое дело — это частота таких катастроф. Например, в одном ДТП погибает немного людей, но в целом за год — их уже десятки тысяч», — заявил ФАН директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

    В то же время, эксперты допускают, что воскресная трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» может оказать значительное влияние на сокращение ожидаемой продолжительности жизни, увеличение которой в последние годы акцентируется в отчетах Минздрава РФ.

    «Смертность анализируют по категориям, и такие случаи попадают в графу «смертность от внешних причин» вместе с убийствами и самоубийствами. С точки зрения чисто демографической — это очень неприятные виды смерти. Если от рака и сердечнососудистых заболеваний умирают в основном пожилые люди, то здесь — люди молодые и дети. А ожидаемая продолжительность жизни — это главный показатель продолжительности жизни, и он чувствителен к возрасту умерших», — заключает Вишневский.

    Ранее один из авторов этой статьи побывала почти на всех городских и пригородных кладбищах Кемерово и не нашла никаких «сотен свежих могил». 

    Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул днем 25 марта. Начавшись с детской игровой комнаты на четвертом этаже, огонь быстро распространился по всему зданию бывшего кондитерского цеха. Десятки человек оказались заблокированы в кинозале, двери были заперты.

    По официальным данным, в результате погибло 64 человека, в том числе дети. Еще 52 человека обратились за медицинской помощью, из них 12 находятся в больницах. Также погибли все питомцы находившегося в «Зимней вишне» контактного зоопарка.

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    Автор: Мария Шер; Павел Арабов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #похороны #кемерово #трагедия #смертность
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